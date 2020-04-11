الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في عملية شمالي صعدة

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض، عن قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، قوله، "بعد مرور ساعات قليلة على إعلان الحكومة اليمنية الاستجابة لوقف إطلاق النار، حاول الحوثيون تنفيذ عملية التفاف وهجوم على مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم شمال صعدة".
© REUTERS / Fawaz Salman
ولفت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 38 عنصرا من الحوثيين، وإصابة العشرات وتدمير عربة نقل واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأشار إلى "نزع الفرق الهندسية 100 لغم، زرعها الحوثيون في طرقات ومزارع باقم".
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