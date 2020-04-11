وقالت وزارة الصحة السعودية إن الإصابات تسجل لدى مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه من 70 إلى 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير سعوديين.
وتابعت "العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في المملكة".
كما ذكرت الوزارة أن عملية إعادة المواطنين من الخارج ورعايتهم مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا وتدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.