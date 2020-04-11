السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا وتدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الإصابات تسجل لدى مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه من 70 إلى 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير سعوديين.

​وتابعت "العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في المملكة".

​كما ذكرت الوزارة أن عملية إعادة المواطنين من الخارج ورعايتهم مستمرة.