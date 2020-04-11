فلسطين... "حماس" تسلم ألف وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

وذكرت وكالة "صفا" أن القيادي روحي مشتهى ممثلاً عن قيادة الحركة سلم وحدات الحجر الصحي بواقع 500 وحدة في شمال القطاع، و500 وحدة في جنوب القطاع، للجهات الحكومية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية.

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وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أشرف بنفسه على أعمال الإنشاء في المنطقتين، وذلك برفقة عدد من قيادات الحركة.

في سياق متصل، قال مصدر قيادي في حركة "حماس"، اليوم السبت، إن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، يراوغ إعلاميا ولم يتحرك فعليا حتى الآن، بشأن مبادرة تبادل الأسرى.

ونقلت صحيفة "القدس"، عن قيادي بحركة حماس ـ لم تذكر اسمه وكنيته ـ أن الحركة لم تتلق حتى الآن أي رد جدي من إسرائيل حول استعدادها للتفاوض بشأن المبادرة التي أطلقها قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.