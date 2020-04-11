وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 376 إصابة جديدة ليصبح إجمالي المصابين 3736 مصابا، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 20 حالة.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه طائرة مروحية تجوب سماء العاصمة الإماراتية أبو ظبي حاملة علم الإمارات.
وكما يظهر في الفيديو، تم إرفاق العلم بعبارة: "عطاء في عملي وسلام في بيتي" تأكيدا على أهمية البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم، الخميس، بأن الوزارة أعلنت عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأكدت الصحة الإماراتية أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في الإمارات.. وطائرة توجه رسالة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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