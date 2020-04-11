دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صورة حية لهاتف OnePlus 8 Pro تؤكد على مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر وان بلس في 14 من أبريل للإعلان عن هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro، واليوم كشف عن صورة حية لهاتف OnePlus 8 Pro تؤكد على تفاصيل مواصفات الهاتف التي نشرت حتى الآن.

تكشف الصورة الحية بشكل واضح عن تصميم شاشة هاتف OnePlus 8 Pro، كما تظهر بعض من مواصفات الهاتف بشكل واضح على الشاشة الرئيسية، ومنها رقاقة معالج Snapdragon 865 في الهاتف، مع شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.78 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz.

كما تؤكد الصورة الحية لهاتف OnePlus 8 Pro عن اثنان من المستشعرات في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي Sony IMX689، بينما يأتي المستشعر الثاني Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة، كما تضم الإعدادات عدسات macro.

أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، والتي تدعم تكبير بصري وفقاً للتسريبات السابقة حتى 3 مرات مع OIS، أيضاً يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل للألوان.

ولقد كشفت بعض العينات التي نشرت من وان بلس مؤخراً عن كفاءة التصوير في الإضاءة المنخفضة بكاميرة OnePlus 8 Pro، كما إستعرضت آداء الهاتف في التكبير مقارنة بإصدار أخر منافس في الأسواق.

Advertisements

من جانب أخر تكشف الصورة الحية عن سعة الذاكرة العشوائية في الهاتف 12 جيجا بايت رام، مع السعة التخزينية للهاتف 256 جيجا بايت، والذي يظهر بنموذج رقم IN2020.

هاتف OnePlus 8 Pro يأتي بواجهة Hydrogen OS، التي تدعم نمط الثيم المظلم 2.0، كما تؤكد الصورة الحية على تصميم الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، والتي تأتي في الجانب الأيسر من الشاشة.

يذكر أن وان بلس تقدم هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro في مؤتمر يعقد في 14 من أبريل، بينما تشير التوقعات إلى أن وان بلس تبدأ شحن الإصدارات الجديدة في 30 من أبريل، ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف OnePlus 8 من 729 يورو، بينما يبدأ سعر OnePlus 8 Pro من 930 يورو

المصدر

هذا الموضوع صورة حية لهاتف OnePlus 8 Pro تؤكد على مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.