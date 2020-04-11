غزة.."حماس" تسلّم ألف وحدة حجر صحي للجهات الحكومية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، إنها سلّمت ألف وحدة حجر صحي للجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الحركة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه، إنها "أنهت السبت إنشاء ألف وحدة للحجر،، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء الكورونا؛ وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في الإنشاء".

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وأوضحت الحركة أن "الوحدات تم إنشائها بواقع 500 وحدة شمالي القطاع، و500 في الجنوب".

وتخصص الجهات الحكومية المختصّة في غزة وحدات الحجر الصحي للعائدين إلى القطاع من الخارج، عبر معبري بيت حانون "إيرز" (شمالا)، ورفح (جنوبا).

وارتفع، السبت، إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 267، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

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