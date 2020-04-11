غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، إنها سلّمت ألف وحدة حجر صحي للجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الحركة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه، إنها "أنهت السبت إنشاء ألف وحدة للحجر،، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من وباء الكورونا؛ وذلك بعد نحو أسبوعين من البدء في الإنشاء".
وأوضحت الحركة أن "الوحدات تم إنشائها بواقع 500 وحدة شمالي القطاع، و500 في الجنوب".
وتخصص الجهات الحكومية المختصّة في غزة وحدات الحجر الصحي للعائدين إلى القطاع من الخارج، عبر معبري بيت حانون "إيرز" (شمالا)، ورفح (جنوبا).
وارتفع، السبت، إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 267، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر غزة.."حماس" تسلّم ألف وحدة حجر صحي للجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.