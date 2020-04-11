لدعم مكافحة كورونا.. تونس ترسل فريقا طبيا إلى إيطاليا

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

- بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية

- بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيّد بنظيره الإيطالي سرجيو ماتاريلا

أرسلت تونس السّبت، فريقا طبيّا إلى إيطاليا بهدف مساندة جهود مكافحة فيروس كورونا هناك.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية، اطلعت الخليج 365 عليه.

ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة "تأتي بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس الجمهورية قيس سعيّد الشهر الماضي مع نظيره الإيطالي سرجيو ماتاريلا".

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وكان سعيّد قد أعرب خلال الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمساندة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس.

ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش والأمن البيولوجي، وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير.

وحتى عصر الجمعة، بلغ إجمالي الوفيات بكورونا في إيطاليا 18 ألفا و849، بحسب مدير عام الدفاع المدني أنجيلو بوريللي.

وقال بوريللي إن "عدد الإصابات في البلاد بلغ 98 ألفا و273، إذا استثنينا منها الوفيات والمتعافين".

وفي تونس، ارتفعت الإصابات إلى 671 بينها 26 حالة وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.