اليمن.. موظفو الحجر الصحي بعدن ينظمون وقفة احتجاجية

شكري حسين/ الخليج 365



نفذ السبت، عشرات العاملين في المحجر الصحي بمحافظة عدن جنوبي اليمن، وقفة احتجاجية للتنديد بفشل أعمال التجهيز الصحية، بالرغم من إعلان الحكومة الجمعة تسجيل أول إصابة بكورونا.

والجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



ومنذ أكثر من شهر أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تجهيز محجر صحي في مستشفى الأمل بمدينة البريقة غربي عدن، وتزويده بالأجهزة الطبية للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.



وبحسب مراسل الخليج 365، نظم العاملون (يقدر عددهم بنحو 50 موظفا) الوقفة الاحتجاجية أمام مركز العزل الوبائي في مدينة البريقة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "أين أنتم، تركتونا نواجه كورونا بدون حماية أو دعم"، و"أين السلطات المحلية والصحية للقيام بواجبها الأخلاقي تجاه المحجر الصحي والموظفين فيه".



وبحسب العاملين في المحجر، فإن المركز "يفتقد إلى أجهزة التنفس الصناعي والمحاليل الوريدية والأدوية، فضلًا عن نقصان عدد الأسرة".



وفي أحاديث منفصلة مع مراسل الخليج 365، قال العاملون إنه "يوجد في المحجر 22 سريرًا، 7 منها فقط مزودة بأجهزة التنفس الطبيية".



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إلى ذلك قال نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة عدن محمد ربيد، أمس الجمعة، إن التجاذبات السياسية ومحاولة بعض الأطراف السيطرة على المحجر حالت دون تجهيزه، بحسب وسائل إعلام يمنية.



واتهم ربيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا "بعرقلة جهود مكتب الصحة في تجهيز المحجر، مشيرًا إلى أنه يفتقد لأبسط الإمكانيات".



وفي وقت سابق السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى في اليمن وخاصة أقسام العناية المركزة من أجل مواجهة فيروس كورونا، بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية في البلاد.



وأشار إلى أن أجهزة الفحص متواجدة حاليا في "العاصمة صنعاء (شمال)، وعدن (جنوب)، والمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق)".



ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين المدعومين إيرانيا.

ومنذ 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.

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