اليمن.. القوات الحكومية تعلن مقتل 38 حوثيا بمعارك في صعدة

علي عويضة/ الخليج 365

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، السبت، مقتل 38 مسلحا من جماعة "الحوثي"، خلال معارك بين الطرفين في محافظة "صعدة"، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، عن القوات الحكومية، أنها تمكنت من "تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك شرق مديرية باقم، بمحافظة صعدة".

وقال قائد محور "آزال" (شمال) في القوات الحكومية، العميد ياسر الحارثي، إنه "بعد مرور ساعات على إعلان الحكومة اليمنية الاستجابة لوقف إطلاق النار، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية خروقها بتنفيذ عملية هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم".

وأضاف الحارثي، أن "قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم، وتقوم بتنفيذ عملية نوعية ضد مواقع الميليشيا في المنطقة الرابطة بين منطقة النقعة في مديرية الصفراء، ومديرية باقم، في صعدة".

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وأشار أن المعارك مع الحوثيين أسفرت عن مقتل 38 مسلحا من الجماعة وإصابة عشرات، إضافة لتدمير عربة نقل للمسلحين والسيطرة على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما أورده المسؤول بالقوات الحكومية اليمنية.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

وتبادل الجيش اليمني وجماعة "الحوثي"، الجمعة، اتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه، الخميس.

ومنذ 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.