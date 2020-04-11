كورونا.. تونس تسجل وفاة وارتفاع الإصابات في قطر إلى 2728

عواصم عربية / الخليج 365



ارتفع ضحايا ومصابي فيروس كورونا ظهر السبت، في كل من تونس وقطر، بحسب إحصاءات رسمية.

وسجلت تونس وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 من إجمالي 671 إصابة.

وقال المدير المحلي لوزارة الصحة في مدينة صفاقس (جنوب) علي العيادي في تصريحات للأناضول إن "شيخا ثمانيناً من مدينة صفاقس، توفي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة مساء الجمعة".

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وأضاف أن "المتوفى كان يعاني من مرض القصور الكلوي".

وفي السياق ذاته، سجلت قطر 216 إصابة جديدة بكورونا، ترفع الإجمالي إلى 2728.

وقالت وزارة الصحة القطرية إنه "تم تسجيل 20 حالة شفاء من كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 247 حالة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.