- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تعيد إطلاق هاتفين يدعمان شبكات 5G والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت شركة سامسونج عن مواصفات هاتفيها الجديدين من الفئة A، القادرين على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
أول هاتف هو نسخة معدلة عن هواتف Galaxy A71 التي ظهرت منذ مدة، ومزود بهيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 180 غ، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.
ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Samsung Exynos 980 ثماني النوى، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.
وزودته سامسونج بمنفذ microSD لبطاقات الذاكرة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية بأربع عدسات فيها عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، إضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
أما الهاتف الثاني Galaxy A51 5G، فأتى بشاشة أصغر بقليل بمقاس 6.5 بوصة، وهيكل بوزن 187 غ، ومعالجه نفس المعالج الموجود في الهاتف الأول، لكن ذاكرة الوصول العشوائي فيه 6 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية، فجاءت بدقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تعيد إطلاق هاتفين يدعمان شبكات 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.