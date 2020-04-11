عائلة تبني نسخا مصغرة لأماكن تحبها للتخفيف من وطأة الحجر المنزلي

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه بالنسبة للعديد من الناس، لا تعتبر رحلات التسوق مجرد أمر مطلوب فحسب، بل فرصة للاسترخاء أيضًا، إذ قامت عائلة في كاليفورنيا ببناء نسخ مصغرة في المنزل من أماكن كانوا يحبون زيارتها، مثل متجر "تارغيت" ومقهى "ستاربكس" وذلك للتخفيف من وطأة الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكدت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت نصف مليون شخص.

وقالت الجامعة في بيان: "إن عدد الإصابات المؤكدة وصل بالفعل الى 500399، وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 18637".