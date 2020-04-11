وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه بالنسبة للعديد من الناس، لا تعتبر رحلات التسوق مجرد أمر مطلوب فحسب، بل فرصة للاسترخاء أيضًا، إذ قامت عائلة في كاليفورنيا ببناء نسخ مصغرة في المنزل من أماكن كانوا يحبون زيارتها، مثل متجر "تارغيت" ومقهى "ستاربكس" وذلك للتخفيف من وطأة الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.
أكدت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت نصف مليون شخص.
وقالت الجامعة في بيان: "إن عدد الإصابات المؤكدة وصل بالفعل الى 500399، وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 18637".
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة تبني نسخا مصغرة لأماكن تحبها للتخفيف من وطأة الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.