الكويت تسمح بتنظيم رحلات لنقل المقيمين الراغبين في العودة إلى أوطانهم

وأكدت الإدارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"،"بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/04/2020، تمت الموافقة على السماح بتسيير رحلات جوية لكافة شركات الطيران لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى أوطانهم".

وأشارت الإدارة العامة لطيران الكويت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات المذكورة.

هذا وعلقت الحكومة الكويتية ابتداء من 13 آذار/مارس الماضي، رحلات الطيران من وإلى مطارها الدولي حتى إشعار آخر، في إطار إجراءات احترازية اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن قرار تعليق رحلات الطيران، استثنى آنذاك، طائرات الشحن ورحلات القادمين من الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154.