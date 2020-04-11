قطر تسجل 216 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 2728

وأكدت الوزارة، في بيان، تعافي 20 شخصا من الفيروس في اليوم الأخير، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 247، وذلك حسب

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 216 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 20 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 247 حالة. #قنا pic.twitter.com/3ySNhocQs9 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 11, 2020

الأنباء القطرية "قنا".

وقالت إن "السلطات الصحية أجرت فحوصات كشف لـ2412 شخصا في آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص إلى 47751".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.