إعلامي سوري يعلن إصابته بـ"كورونا" بعد عودته من إحدى دول الخليج

وقال العمر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بعد أن وصلت لندن بـ10 أيام قادمًا من الخليج قبل إغلاق المجالات الجوية، بدأت أعاني آلامًا وأوجاعًا شديدة توزعت على جسدي مع درجات حرارة عالية، تم إسعافي للمشفى ليخبرني الأطباء الخميس قبل 8 أيام أن كوفيد 19 تمكن مني".

وتابع: "أقاومه وأخضع للعلاج وبدأت أتماثل للشفاء والحمد لله على كل حال".

​وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الجمعة، إن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 980 حالة ما يجعل الحصيلة الإجمالية تتجاوز 8958، في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

وتخطت هذه الحصيلة العدد الذي سجلته إيطاليا في 28 مارس/ آذار، أكثر الأيام في عدد الوفيات في البلد الذي يعد الأشد تضررا من فيروس كورونا.