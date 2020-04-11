شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ107 والإصابات عند 1448 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في المغرب اليوم السبت إلى 107 حالات بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1448 حالة، وقالت وزارة الصحة إنها استبعدت حتى الآن إصابة 5791 شخصا بعد إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس. وأضافت أن 122 شخصا تماثلوا للشفاء.
ودعا رئيس الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة الخميس المغاربة إلى "الالتزام الصارم بالحجر الصحي... بعد ظهور بؤر عائلية، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى".
وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ107 والإصابات عند 1448 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.