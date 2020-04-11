الصحة المصرية تستعين بتطبيق "واتساب" في مكافحة فيروس كورونا

ووفقا لما نشرته بوابة "الأهرام"، أوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات بشأن فيروس كورونا على مدار اليوم.
وأشار مجاهد إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول الفيروس.
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وتشمل الخدمة معلومات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه وأحدث إحصائيات الإصابات في الدولة وإجابات حول الأسئلة الشائعة.
وأعلنت نقابة الأطباء المصرية، اليوم السبت، وفاة ثلاثة أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا.
وبحسب وزارة الصحة المصرية، سجلت البلاد أمس الجمعة، 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 17 حالات وفاة، وهو أعلى معدل زيادة يومي، إلى جانب تعافي 36 مصابا وخروجهم من المستشفى.
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