ونقلت وكالة "قدس نت"، صباح اليوم السبت، عن عريقات أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان.
© AP Photo / Majdi Mohammed
ونوهت الوكالة إلى أن تصريحات عريقات، جاءت خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية لوكسمبرغ، جان ايسلبورن، والتي تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة وباء فيروس "كورونا" في فلسطين، معبرا عن تقديره لتقديم هذه المساعدات.
ونوهت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي رحب، في بيان صدر عنه، مساء أمس، بالتدابير الوقائية التي اتخذتها فلسطين، وبخطتها لمواجهة كورونا.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يُدرك التحديات المرتبطة بتنفيذ خطة المواجهة، بما فيها القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، والتحديات المعقدة في قطاع غزة تحت الحصار.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
© Sputnik . Mohamed Hassn
أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: هناك حاجة لتحالف دولي لمنع ضم الأراضي الفلسطينية ومحاربة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.