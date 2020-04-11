وأظهر الفيديو رجال الشرطة تطوق المكان، الذي سقط فيه مقيم من الجنسية الهندية حسب مواقع كويتية.
وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف نقلت المتوفي إلى المستشفى، لمعرفة سبب الوفاة وما إن كان المقيم أصيب بفيروس كورونا قبل وفاته.
في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154.
كانت هذه تفاصيل خبر مقيم يسقط ميتا في أحد شوارع الكويت مع فرض السلطات الحجر الصحي...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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