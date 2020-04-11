دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ببطئ شديد، توفر انستجرام أقسام تطبيقها عبر الويب، وهذه المرة الرسائل الخاصة أصبحت متاحة لتتمكن من الوصول إليها وإرسال الرسائل عبر جهاز الكمبيوتر أيضاً.

بدأت انستجرام باختبار إتاحة الرسائل الخاصة على الويب منذ عدة أشهر، والآن أصبحت متاحة للجميع. وهذه الميزة كانت مرغوبة من قبل مجموعة كبيرة من المستخدمين الذين يقضون معظم وقتهم على الحاسب.

ففي السابق كانت خاصية الرسائل الخاصة على انستجرام متاحة فقط عبر تطبيق الهواتف الذكية، وهو ما كان يسبب إزعاج وكثرة تنقلات بين الحاسب والهاتف. الآن تم حلّ الموضوع.

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بالدخول للموقع الرسمي الخاص بانستجرام، فإن الرسائل الخاصة تظهر في أعلى يمين الشاشة ويتم مزامنة الرسائل على كافة المنصات، كما تدعم لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، وإنشاء المحادثات الجماعية وحتى تبادل الصور والإعجاب بالرسائل الواردة.

مازال هناك الكثير من خصائص انستجرام متاحة فقط عبر تطبيقها للهواتف الذكية مثل مشاهدة البث المباشر، وبالطبع! رفع الصور والفيديوهات!.

التدوينة انستجرام تتيح الرسائل الخاصة عبر الويب ظهرت أولاً على عالم التقنية.