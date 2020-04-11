دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قبل ثمانية أعوام، لم تكن المساعدات الصوتية متوفرة وذكية بالشكل الذي نعرفه اليوم، وكانت سامسونج قد أطلقت مساعد صوتي يدعى S Voice تهدف منه لمنافسة سيري من آبل، واليوم حان وقت التقاعد حيث سيتوقف عن العمل في يونيو.

كان S Voice إضافة قوية في هاتف جالكسي إس 3 الذي حقق نجاح كبير في السوق بالإضافة لشاشته الكبيرة حينها 4.8 بوصة ومعالجه رباعي النوى القوي وواجهة TouchWiz.

لكن بعد إطلاق هواتف جالكسي أخرى لم يتمكن S Voice من تحقيق معدل استخدام جيد، وهو ما دفع سامسونج للبحث عن بديل آخر، فاستحوذت على شركة Viv واستخدمتها لتطوير المساعد Bixby.

مع أن Bixby لم يحقق النجاح الكبير أيضاً مقارنة مع أليكسا وكورتانا ومساعد جوجل، لكن سامسونج ترى أنه حان الوقت لإيقاف S Voice في بداية يونيو المقبل.

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وأرسلت سامسونج تحديث لساعاتها الذكية Galaxy Watch, Galaxy Active التي كانت تعتمد على S Voice لتقدم لها المساعد الصوتي Bixby بدلاً منه. أما ساعتي Gear S3 و Gear Sport فإنها ستحصل على التحديث في يونيو بالتزامن مع إيقاف S Voice.

أغلب المستخدمين لن يواجهوا مشكلة مع إيقاف S Voice، إلا لو كنت ممن يملكون هاتف ذكي قديم يعتمد عليه وتريد استخدامه بشكل دائم، الآن أصبح عليك الترقية لهاتف أحدث يستخدم Bixby.

التدوينة سامسونج تعلن إيقاف مساعدها الصوتي القديم S Voice ظهرت أولاً على عالم التقنية.