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الكويت تسجل أعلى حصيلة يومية لمصابي كورونا

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وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 133 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة، الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق صباح اليوم شفاء عشر حالات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي ، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26".

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