شهدت رقما إيجابيا... تزايد حالات الشفاء من كورونا في قطر

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء أمس الجمعة، عن ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 227، وذلك بعد تسجيل 21 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
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وأوضحت الصحيفة أن حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد في تزايد مستمر منذ 14 مارس/آذار الماضي، الذي شهد إعلان شفاء 4 حالات، وأمس الجمعة، 10 أبريل/نيسان، سجلت 21 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 227 حالة في أقل من شهر.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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