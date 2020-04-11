ونقلت قناة "الغد" عن وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن مداولات أجرتها "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء تظهر دخول القطار الخفيف لمستوطنة أرمون هنتسيف القائمة على جبل المكبر في القدس الشرقية".
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في سياق آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الجمعة، بنشوب خلاف كبير بين رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه نفتالي بينيت.
وذكرت القناة العبرية "كان" أنه تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول الأحق بالإشراف على أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بين نتنياهو ونفتالي بينيت.
وأوضحت أن مقربين من نتنياهو هاجموا وزير الدفاع، بقوة، بعد انتقادات وجهها الأخير على خلفية إدارته لأزمة كورونا، بدعوى أن نتنياهو نفسه هو الذي يدير أو المسؤول عن إدارة أزمة كورونا، في حين اكتفى بينيت بالأحاديث الإعلامية فحسب.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعتزم الربط بين مستوطنات القدس بـ"القطار الخفيف". لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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