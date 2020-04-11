وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الوفد يضم أطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش وفي الأمن البيولوجي، وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي وفي التخدير.
© Sputnik . Mariem Gdira
كان رئيس الجمهورية التونسية قد أعرب خلال هذا الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية، على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بإذن من رئيس الدولة.. تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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