بإذن من رئيس الدولة.. تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الوفد يضم أطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش وفي الأمن البيولوجي، وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي وفي التخدير.

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وتأتي هذه المبادرة على إثر الاتصال الهاتفي الذي كان أجراه في وقت سابق الرئيس قيس سعيد بالرئيس الإيطالي، سارجيو ماتاريلا، وتناول فيه الوضع الصحي في إيطاليا وتونس والوضع الصحي في العالم كله.

كان رئيس الجمهورية التونسية قد أعرب خلال هذا الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية، على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة.