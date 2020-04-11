مصر... وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس "كورونا"

وقالت النقابة، في بيان لها، إنه "طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن ما جرى حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا هو إصابة 43 طبيبا ووفاة 3 أطباء، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل"، مشيرة إلى أن الحصر ما زال مستمرا ومرشحا للزيادة.

ودعت النقابة، وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.

وطالبت جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية، مشددة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

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كما أعادت النقابة، طلبها على مجلس الوزراء بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين، متقدمة بخالص العزاء لجموع الأطباء ولأسر الشهداء، وتتمنى سرعة الشفاء للمصابين من الأطباء وجموع المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 17 حالات وفاة، أعلى معدل زيادة يومي، إلى جانب تعافي 36 مصابًا وخروجهم من المستشفى.