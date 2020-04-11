ارتفاع عدد مكالمات الفيديو عبر برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة ألف بالمئة في ظل العمل عن بعد

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب عدد مكالمات الفيديو عبر برنامج مايكروسوفت "تيمز" ارتفع بنسبة ألف في المئة

سجل برنامج مايكروسوفت "تيمز" 2,7 مليار "محضر اجتماع" في يوم واحد على المنصة في رقم قياسي، غير مسبوق، حيث أعلنت الشركة أن عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدام المنصة ارتفع بنسبة ألف بالمئة في شهر مارس/آذار مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. وقد أصبح عقد المؤتمرات عن طريق مكالمات الفيديو أمرا أساسيا للعمل والحياة الاجتماعية في هذه الفترة.

في رقم قياسي غير مسبوق، ارتفع عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدام برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة ألف بالمئة في آذار/مارس مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الشركة الخميس.

وأفادت الشركة أنها سجلت 2,7 مليار "محضر اجتماع" في يوم واحد على المنصة وهو رقم قياسي.

وأوضح جاريد سباتارو نائب رئيس "مايكروسوفت 365" في منشور "ألهمتنا الطرق التي يتواصل من خلالها زبائننا خلال الاجتماعات في برنامج تيمز".

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وقد أصبح عقد المؤتمرات عن طريق مكالمات الفيديو أمرا أساسيا للعمل والحياة الاجتماعية فيما ينحصر السكان في كل أنحاء العالم في المنزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس "تيمز" مع خدمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت مع تطبيقات وشركات عدة أبرزها "غوغل" و"سيسكو" و"فيس بوك" و"زوم".

وقال سباتارو إن "الاتجاهات في البيانات والمحادثات مع زبائننا تظهر أن العالم أصبح يدرك أنه يمكننا التواصل بفعالية عبر الحدود والمسافات بطريقة لم يعتقد أحد من قبل أنها قد تكون ممكنة".

فرانس24/ أ ف ب