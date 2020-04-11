دراسة جديدة تكشف سبب غير متوقع لانخفاض أعداد وفيات كورونا في أفريقيا عن أوروبا

دبي - بواسطة محمد فارس © فيروس كورونا في جنوب أفريقيا فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

وكالات:

إذا كانت الدراسات العلمية لم تتوصل حتى الآن إلى نتيحة حاسمة بشأن تأثير عقاقير علاج الملاريا على فيروس كورونا، فإن دراسة حديثة أفادت أن الدول التي لديها برنامج تطعيم وطني ضد بكتيريا السُل، تنخفض فيها معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بنحو ٦ مرات، عن الدول الأخرى.

وقالت صحيفة تليلجراف البريطانية، إن كثيرا من دول العالم، خاصة المتقدمة، أوقفت منذ سنوات استخدام لقاح السُل، بسبب انخفاض الإصابات به.

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الدراسة الجديدة، أعدها خبراء كلية "جونز هوبكنز بلومبرج" للصحة العامة، وتوصلت إلى نتائج حاسمة، عند مقارنة حالات الوفيات بفيروس كورونا في الدول المختلفة.

وقال الفريق العلمي، إن معدل الوفيات بفيروس كورونا الجديد، بين الدول التي أعطت أطفالها لقاح السُل، أقل بنسبة 5.8 مرات من وفيات الدول التي أوقفت استخدام هذا اللقاح.

وربما تفسر هذه الدراسة، انخفاض أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، في معظم دول العالم الثالث، ومنها دول أفريقيا. ولا تزال مصر، من الدول التي تلزم الآباء بإخضاع مواليدهم، لمجموعة من التطعيمات مثل السل والحصبة والجدري وشلل الأطفال.