شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن السديس: وقف إطلاق النار فى اليمن جاء حرصا على تحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم السبت، بقرار المملكة العربية السعودية ودول التحالف وقف إطلاق النار الشامل فى اليمن لمدة أسبوعين، وأكد السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذا القرار يؤكد المبدأ الإنساني لدول تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية لمناصرة اليمن، وأن هذا القرار جاء حرصا على تحقيق السلام والاستقرار والمضى على المبدأ الإنساني في ظل الظروف الصحية الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح أن المملكة قدمت الجانب الإنساني أولاً في مواجهة قوى الشر والتدخلات الخارجية لمصلحة الشعب اليمني، وحرصت على الجانب الصحي في اليمن من خلال تقديم المعونات الصحية والغذائية لمواجهة النكسات الصحية التي تفشت من قبل، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي لديهم، مشددا على وجوب توقف الجانب الآخر عن العدوان بشتى صوره حتى يتسنى للجميع العمل على منع تفشي هذا الوباء.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين اعتباراً من الخميس 9 ابريل.

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وقال المالكى فى بيان إن التحالف، وبناء على الإعلان السابق فى 25 مارس بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID) ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس.

وأشار المالكى إلى أن المهلة قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن ، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.