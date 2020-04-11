شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 110 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 110، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 74 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1448 حالة.

وأوضح محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية - في تصريح اليوم السبت، أنه تم شفاء 13 حالة؛ ليرتفع العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى122حالة.

وأمس زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 107 حالات بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1448 حالة، وقالت وزارة الصحة إنها استبعدت حتى الآن إصابة 5791 شخصا بعد إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس. وأضافت أن 122 شخصا تماثلوا للشفاء. ودعا رئيس الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس المغاربة إلى "الالتزام الصارم بالحجر الصحي... بعد ظهور بؤر عائلية، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى".

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وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس حتى 20 أبريل.

قررت المغرب فتح خط انتاج جديد لتصنيع الكمامات لمواجهة الطلب المتزايد عليها مع تفشى فيروس كورونا، واتخذت المغرب قرار تحويل شركات مغريبة تعمل فى قطاع النسيج نحو تصنيع كمامات لتأمين حاجاته من الكمامات، حيث سينتج ملايين الكمامات فى اليوم، بالمعايير الدولية .

وقررت السلطات العمومية فى الغرب، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن فى الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتى "فى إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التى أعطاها الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292