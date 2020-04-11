شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا غرب القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم السبت، فى قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 268، وأوضح الشخرة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الإصابة الجديدة هي لمواطنة ستينية، نقلت لها العدوى من زوجها وأبنائها المصابين بالفيروس، وهي حاليا في الحجر الصحي.

وأضاف أن العدد الفعلي للحالات المصابة في فلسطين حتى اللحظة هو 220، وعدد حالات الشفاء حتى أمس بلغت 46 حالة في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس، فيما سجلت حالتا وفاة بالفيروس. Advertisements وبين أن عدد حالات العمال المصابين 90 عاملا، أي ما نسبته 33.6%، وعدد حالات المخالطين من العمال 107 حالات بنسبة 39.9%، فيما بلغ عدد حالات المسافرين المصابين 29 حالة بنسبة 10.8%، أما عدد حالات المخالطين للوفود السياحية التي كانت موجودة في بيت لحم فكانت 40 حالة بنسبة 14%، وعدد حالات الأسرى المصابين حالة واحدة، وكادر طبي واحد، مشيرا إلى أن الفحوصات الإجمالية التي أجريت حتى اللحظة بلغت 17250 فحصا.

وأصبحت مدينة القدس واحدة من المدن المقدسة التي أصبحت خالية من أي شعائر دينية على الجانب المسلم أو المسيحي بسبب تطبيق اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلت مدينة القدس بالأمس من المصلين لإحياء ذكرى "الجمعة الحزينة" التي يحيها المسيحيين وفق التقويم الغربي، ونقلت وسائل اعلام محلية حضور الرهبان فقط لشعائر الصلاة، بعد قرار إلغاء الصلوات والأعياد فى ظل تفشى وباء كورونا العالمى.

وفي وقت سابق، قام رهبان فرنسيسكان بوضع كمامات طبية على وجوههم وقفازات في أيديهم بزيارات لبيوت مسيحيين في القدس في أحد السعف وقدموا لهم أغصان الزيتون وسط عزلة يفرضها المسيحيون على أنفسهم كإجراء وقائي من فيروس كورونا.