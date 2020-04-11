الصحة العالمية تسعى لتجهيز 37 مستشفى يمني لمواجهة كورونا

اليمن/ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى في اليمن من أجل مواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك في تسجيل فيديو اطلعت عليه الخليج 365، لممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني، غداة تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا.
وقال موساني إنه "على مستوى اليمن، تواصل منظمة الصحة العالمية التجهيز والإعداد لمواجهة مخاطر تفشي كورونا في البلاد".
وأضاف أن "المنظمة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية في اليمن، على رفع جاهزية 37 مستشفى، وخاصة أقسام العناية المركزة".
وأوضح أن "العناية المركزة لا تعني فقط الأسرّة والتنفس الصناعي، لكن أيضا توفير العلاج ورفع قدرات العمال الصحيين".
ولفت موساني إلى أن "المنظمة تعمل حاليا أيضا على التأكد من جاهزية المختبرات الفنية لفحص أي حالات اشتباه بالفيروس".
وبين أنه "تم العمل على توفير مخزون احتياطي طارئ لإجراء الاختبارات (أجهزة فحص الفيروس)".
وأشار إلى أن أجهزة الفحص متواجدة حاليا في "العاصمة صنعاء، وعدن (جنوب)، والمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق)".
وصباح الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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