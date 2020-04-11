الكويت تسمح بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين بالسفر لبلادهم

الكويت/ الخليج 365



أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، السبت، السماح بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر إلى بلدانهم.



وقالت إدارة الطيران المدني (حكومية)، في بيان إنها ستسمح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين بالسفر إلى أوطانهم.



وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات المذكورة.



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وفي 13 مارس/ آذار الماضي، علقت الحكومة الكويتية رحلات الطيران من وإلى مطارها الدولي، حتى إشعار آخر، في إطار إجراءات احترازية اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا.



واستثى قرار تعليق رحلات الطيران، آنذاك، طائرات الشحن ورحلات القادمين من الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وحتى الجمعة، سجلت الكويت 993 إصابة بفيروس كورونا، بينها وفاة واحدة، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.