إسبانيا تسجّل تراجعاً في وفيات كورونا

سجّلت إسبانيا، اليوم، تراجعاً في حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بواقع 510 حالات وفاة؛ ما يرفع إجمالي الضحايا إلى 16353.

ووفق “رويترز”، قالت وزارة الصحة: تمّ تسجيل 4,830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يصل إلى 161,852 حالة.