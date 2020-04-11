بركان أناك كراكاتاو الإندونيسي يثور مطلقاً الرماد والحمم

أطلق بركان أناك كراكاتاو الإندونيسي عمودًا من الرماد بارتفاع 500 متر في السماء في أطول ثوران منذ الانهيار المتفجر للجزيرة جراء تسونامي قاتل في عام 2018، حسب ما قال علماء اليوم السبت.

وأظهرت دائرة تلفزيونية مغلقة من مركز إندونيسيا لعلوم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية الحمم البركانية المتوهجة مساء ليلة الجمعة.

وقالت الوكالة إن البركان كان يثور باستمرار حتى صباح اليوم السبت. ظلت حالة التنبيه من المستوى 2 سارية، وهي ثاني أعلى درجة على مقياس من أربعة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. نجم ثوران 2018 عن تسونامي ضرب سواحل سومطرة وجاوا، وخلف 430 قتيلا.

وتعني “أناك كراكاتاو” طفل كراكاتاو، وهو يعد نسل بركان كراكاتاو الشهير، الذي أثار ثورانه الضخم في عام 1883 فترة من التبريد العالمي.