الفطرة السليمة للشعب السعودي

الفطرة السليمة التي ميز الله بها الشعب السعودي عن بقيه شعوب العالع هو أن جميع افراده هم قطاع عسكري للدولة ، وإن تعددت مهنهم وتخصصاتهم إلا إنهم يعتبرون قوات عسكرية ،هذه هي الفطرة السليمة التي ميزهم الله بها عن باقي العالم .

تجد الطبيب والمهندس والمعلم والقائد ورجل الاعمال وجميع القطاعات فطرتهم الداخلية عسكرية وذود عن حمى الوطن .

تنبع هذه الفطرة من التربية السليمة منذُ الصغر ، بالمقابل لايخلو منزل من فرد او فردين او ربما جميعهم ملتحقين بالقطاع العسكري.

حتى المتقاعدين منهم نجد مجالسهم تعج بالانواط العسكرية التي يفتخرون بها لانها أهدت لهم من الدوله العظيمة ،وأغلب حواراتهم داخل مجالسهم عن ماتقدمه الدولة لكل مواطن وانها تستحق منا تضحية الروح .

القيادة الرشيدة هي من جعلت شعبها أبياً مكافحاً يفديها بالروح والجسد منذ القدم وجعلت السعودي اغلى من كنوز الارض لديها.

حيث أن السعودية هي الدولة الوحيدة بهذه الازمة التي ظهر مليكها مطمئناً شعبه وأرخص الاقتصاد والمال مقابل صحتهم وتحمل الصعاب في سبيل راحة مواطنيه.

ليفخر الشعب السعودي وأبناءوه بقيادتهم الحكيمة حفظهم الله وأطال وأعمارهم .

بقلم

أ/مشاعل حباب شباب العصيمي

محاضر وكاتبه ومحللة اقتصاديه