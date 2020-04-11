وشهد الاتصال أيضا، بحث الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.
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من جانبه، أعرب الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الزياني على ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين، والحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية السعودي بنظيره البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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