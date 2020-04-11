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اتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية السعودي بنظيره البحريني

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وشهد الاتصال أيضا، بحث الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار في دول المنطقة والعالم.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق" ، نوه وزير الخارجية السعودي بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، مؤكدا حرص المملكة على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين.

من جانبه، أعرب الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الزياني على ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين، والحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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