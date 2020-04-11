الجزائر... عقاران يساهمان في تحسن حالة المصابين بفيروس كورونا

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، أوضح محياوي أن وزارة الصحة دعت للعلاج بـ"كلوروكين"، إلى جانب دواء "زيثروماكس"، وقد أثبت العقاران فعالية وساهما في تحسين حالات المرضى.
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وعلى ذات الصعيد، ذكر الدكتور محمد بقاط بركاني، عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، أن بعض الحالات تتماثل للشفاء من الفيروس من حين لآخر بعد خضوعها للعلاج بـ"كلوروكين"، كما أن كل حالة تستدعي الخضوع للعلاج لمدة 10 أيام على الأقل.
ومن المقرر عرض دراسة شاملة عقب خضوع "عدد هائل من المرضى لهذا العلاج على نطاق واسع"، بحسب تصريحات مسؤولين في القطاع الصحي الجزائري.
يذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، وصل إلى 1666 بجانب تسجيل 235 وفاة.
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