سلطنة عمان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

قالت صحيفة الشبيبة العمانية إن الوزارة أفادت بأن العدد الكلي لحالات الإصابة بكورونا المسجلة في السلطنة 546، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء.

دعت الوزارة، في بيانها، الجميع للتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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وأهاب البيان "بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".

في سياق متصل، فرضت سلطنة عمان العزل الصحي على ولاية ثانية في بلادها، بعدما فرضته من قبل على ولاية مطرح.

وأفادت شرطة سلطنة عمان في تغريدة جديدة لها على "تويتر"، أمس الجمعة، بأنه سيتم فرض العزل الصحي على ولاية مسقط، العاصمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وأكدت الشرطة العمانية أن هذه الإجراءات تأتي بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الفترة الحالية، منوهة إلى أنه سيتم غلق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى ولاية مسقط.