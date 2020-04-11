ووصف المهدي، في رسالته، هذه الخطوة بالمباركة إسلامياً والمحمودة إنسانيا، مناشدا العاهل السعودي وولي العهد مواصلة هذا العطاء بتبني صلح وتعايش بين أهل السنة والشيعة.
وأضاف: "أهل القبلة إخوة وإن اختلفت المذاهب. لذلك نرجو أن يبادر خادم الحرمين وولي عهده بعمل حاسم لإسكات البنادق والمدافع في أوساط الأمة العربية خاصة، والأمة الإسلامية عامة".
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وأعلن تحالف دعم الشرعية الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار الخميس 9 أبريل/ نيسان. وأوضح أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة "عاجلة" إلى الملك سلمان وولي عهده بتبني الصلح بين "السنة والشيعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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