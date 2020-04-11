واشنطن: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "الكوثراني"

واشنطن/الخليج 365

أعلنت واشنطن، الجمعة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن ممثل "حزب الله" اللبناني في العراق، محمد الكوثراني، الذي كان مقربا من قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت فيه أن الكوثراني، يعد أحد أبرز قادة "حزب الله"، والمسؤول عن الشبكة المالية للتنظيم.

وأشارت الوزارة إلى أن الكوثراني يدير وحدات تابعة لحزب الله في العراق، وأقام علاقات مع تنظيمات إيرانية بعد مقتل قاسم سليماني في وقت سابق العام الماضي.

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وأضافت أن الكوثراني "يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، وقمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع".

كما أشارت إلى أنها تعرض المكافأة مقابل معلومات عن أنشطة الكوثراني وشبكات مرتبطة به وأعوانه في إطار الجهود للقضاء على الآليات المالية لـ"حزب الله".

وأدرجت الولايات المتحدة الكوثراني على قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص"، عام 2013، متهمة إياه بتمويل الجماعات المسلحة في العراق والمساعدة في نقل المقاتلين العراقيين إلى سوريا لدعم قوات نظام بشار الأسد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.