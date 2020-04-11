الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة "تجسس" للتحالف في صعدة

اليمن/ الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إسقاطها طائرة "تجسس" تابعة للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي البلاد.



جاء ذلك في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، بوقت متأخر مساء الجمعة.

وذكرت الوكالة أن "الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان (التحالف) في أجواء مديرية رازح بصعدة أثناء قيامها بأعمال عدائية".



ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول الأمر.



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والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.



وتبادل الجيش اليمني وجماعة "الحوثي"، الجمعة، اتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه، الخميس.



والجمعة، سجل اليمن أول إصابة بكورونا في محافظة حضرموت (شرق)، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي.

ومنذ 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.

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