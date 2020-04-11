الكويت: شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19). وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً. انشر الخبر :

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