«الشؤون الإسلامية»: تشكيل لجنة للبحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم قراراً بتشكيل لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا برئاسة معاليه ومعالي النائب الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمختصين .

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بالإعلان للباحثين الراغبين في الكتابة بالموضوع واعتماد المحاور، وتسمية البحوث المقترحة، ووضع ضوابط للبحوث، واستكتاب البحوث، كما تتولى اللجنة تكوين لجان التحكيم والنظر في آراء المحكمين واعتماد النشر، فيما يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره .

يشار إلى أن القرار جاء استشعاراً لأهمية ما يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا ، وحرصاً علي إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، اتساقاً مع الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.