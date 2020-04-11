أمريكا تُسجل أكثر من 2100 حالة وفـاة جراء “كورونا”

تخطت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ جراء فيروس “كورونا” المُستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حاجز الـ2000 وفـاة. وأعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في أمريكا خلال 24 ساعة فقط وصل إلى 2108 أشخاص. وكانت الجامعة قد أعلنت عن وصول أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا” حول العالم إلى أكثر 100 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى مليون و650 ألف إصابة. انشر الخبر :

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