شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين حار بالإمارات وسحب رعدية ممطرة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائما، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد طقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وفى الإماراتسيكون الطقس حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون غالبا غائم مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق وحار نسبيا خلال النهار مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة بعد الظهيرة، والرياح جنوبية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى شمالية عند المساء، وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمواج عالية داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، ودرجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة , والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.