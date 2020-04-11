شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 10 حالات من كورونا بإجمالى 133 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 133 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفي- إن حالات الشفاء تعود إلى ستة مواطنين كويتيين، وأربعة مقيمين، مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.
وأضاف أنه سيتم نقل الحالات العشر إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وطلبت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، من المتعافين من كورونا التبرع للاستفادة من البلازما في علاج مرضى هذا الفيروس. وفق كونا.
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