شكرا لقرائتكم خبر عن أول بلد في العالم يتجاوز ألفي وفاة في اليوم: تجاوز حالات الإصابة بكورونا في أمريكا نصف مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت الولايات المتحدة أول بلد في العالم تتجاوز عدد الوفيات فيه جراء الاصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ألفي وفاة في اليوم، بعد تسجيل 2108 حالة وفاة في أمريكا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 500 ألف شخص على الرغم من وجود دلائل على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حالات الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس 30 ألف حالة إلى 35 ألف حالة يوميا بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر. وعالميا توجد أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا مع تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة يوم الجمعة.

ويحذر المسؤولون من أن من المرجح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع ثم تتراجع بعد ذلك مع توافر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال "الآن ليس وقت التوقف".

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