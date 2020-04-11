بر الصين الرئيسي يعلن 46 حالة إصابة جديدة بكورونا بزيادة عن اليوم السابق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين اليوم السبت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات وقف موجة ثانية من كوفيد-19 ولا سيما من الإصابات الواردة من الخارج والتي لا تظهر عليها أعراض مع رفع القيود على السفر.

وأعلن بر الصين الرئيسي 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن 42 حالة قبل يوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة كورونا جديدة لم تظهر عليها أعراض بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 3339 حالة.

وساعدت القيود العديدة التي فرضت على التنقل والعبور منذ يناير كانون الثاني في تخفيض عدد حالات الإصابة الجديدة بشكل كبير من ذروة الوباء في فبراير شباط.

ولكن السياسيين يخشون حدوث موجة ثانية يسببها الأشخاص الذين يدخلون البلاد من الخارج أو المرضي الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وأعلن إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين زيادة في حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة بسبب الصينيين الذين دخلوا البلاد من روسيا التي شهدت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية في الإقليم السبت إن الإقليم سجل 22 حالة جديدة واردة من الخارج يوم الجمعة وكلها لصينيين قادمين من روسيا وإصابة واحدة محلية في الإقليم في مدينة هاربين عاصمة الإقليم.

ولم يعلن إقليم هوبي أي حالات جديدة لليوم السابع على التوالي.