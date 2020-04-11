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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشيلي تصنع كمامات نحاسية للانتهاء من كورونا
السبت 11 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
تراهن تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، على الخصائص المطهرة لهذا المعدن، التي تقضي على البكتيريا والفيروسات والفطريات بشكل فعال، للتعامل مع النقص العالمي في الكمامات الناتج عن أزمة فيروس كورونا، وطورت شركتان تشيليتان نماذج من الأقنعة تمت إضافة جزيئات نانوية نحاسية إليها.
وتفيد دراسات نشرتها مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن" وجامعات كاليفورنيا ولوس أنجلوس وبرينستون، أنه يمكن لفيروس كورونا الجديد البقاء بين يومين و3 أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، وما لا يقل عن 24 ساعة على الورق المقوى أو الكرتون إلا أنه يختفي خلال 4 ساعات على الأسطح النحاسية.
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